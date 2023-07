Verenigde Veehouders en Farmer Defence Force dienen klacht in bij parket over “foute cijfers” in stikstofakkoord

Landbouwersorganisaties Verenigde Veehouders en Farmer Defence Force hebben een klacht ingediend bij het parket, omdat de ammoniakemissiecijfers waarop de programmatische aanpak stikstof gebaseerd is, het stikstofakkoord van de Vlaamse regering, “incorrect” zouden zijn. Ze hadden vorige maand daarover al een brief gestuurd naar de Vlaams Milieumaatschappij (VMM), maar die ging niet in op de vraag om de cijfers aan te passen.