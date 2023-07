101 dieren in beslag genomen tijdens huiszoeking voor verboden wapens en verdovende middelen

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder heeft maar liefst 101 dieren moeten ophalen na een politieonderzoek in Poederlee (Lille).

In het kader van een grootschalig onderzoek naar handel in verboden wapens en verdovende middelen heeft de lokale recherche van de politie regio Turnhout dinsdag op meerdere locaties huiszoekingen gedaan. Bij hoofdverdachte Paul W. (62), alias Den Boemerang, in Poederlee kwam een drugslabo aan het licht en werden onder andere voertuigen in beslag genomen. De politie trof ook heel wat dieren aan. Die zijn overgebracht omdat de eigenaars er wellicht voor lange tijd niet voor kunnen zorgen.

“Exact 101 dieren hebben we overgebracht naar Heusden-Zolder”, klinkt het bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. “Van kleine dieren als een kanarie tot grote dieren zoals zeven paarden en drie damherten. Onmiddellijk na de oproep van de politie begaven we ons met 3 paardentrailers ter plaatse. Maar zelfs dat was nog te weinig capaciteit om al de dieren ineens op te laden. Het Agentschap Natuur & Bos (ANB) stond als een van de vele aanwezige diensten in voor de vrijlating van een partij illegaal gevangen vogels die zich in de volière bevonden.” (ram)