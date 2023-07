Cillian Murphy en Emily Blunt verlaten première van ‘Oppenheimer’: gigantische Hollywood-staking gaat van start

De staking zal om middernacht van start gaan, zei Duncan Crabtree-Ireland, de onderhandelaar voor SAG-AFTRA, donderdag. Die aankondiging komt er nadat last minute onderhandelingen opnieuw niets opbrachten. Daarmee sluiten de acteurs zich aan bij de 11.500 leden van de scenaristenvakbond in Hollywood. Zij staken al sinds begin mei omdat ze onder meer betere werkomstandigheden en meer loonsverhogingen eisen. Tientallen producties, waaronder Spider-Man 4, Mission: Impossible 8, Stranger Things en The Last of Us, liepen daardoor al vertraging op.

De SAG-AFTRA, volledig de Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, wil ook betere voorwaarden van streamingdiensten en wil de belofte dat kunstmatige intelligentie en computergegenereerde gezichten en stemmen niet zullen gebruikt worden om acteurs te vervangen.

Enkele sterren voegden onmiddellijk de daad bij het woord. In Londen ging donderdagavond namelijk Oppenheimer, de langverwachte nieuwe prent van topregisseur Christopher Nolan, in première. Maar de sterren van de film – Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Rami Malek en Robert Downey jr. om maar enkelen te noemen – verlieten de zaal vroegtijdig. “We hebben een uitstekende cast, maar helaas zijn ze vertrokken om zich bij de staking te voegen”, sprak Nolan het aanwezige publiek toe. “Ze steunen daarmee de strijd van mijn eigen vakbond (de schrijversgilde WGA, red.) voor eerlijke lonen.”

Emily Blunt en Cillian Murphy wandelden buiten op de première van de film Oppenheimer.

“Beledigend en respectloos”

Het is van 1960 geleden dat zowel de acteurs, als de scenaristen aan het staken gaan. Daardoor zullen heel wat producties, in de Verenigde Staten maar ook daarbuiten, vermoedelijk stil vallen. Verschillende grote sterren, waaronder Margot Robbie, Meryl Streep en Dwayne “the Rock” Johnson, hebben al hun steun geuit.

Fran Drescher, voormalig ster van de tv-show The Nanny en voorzitter van SAG-AFTRA, zei dat ze “geen andere keuze hadden” dan te staken. “De ernst van deze stap is niet verloren gegaan aan mij of onze onderhandelingscommissie of onze bestuursleden die unaniem hebben gestemd om door te gaan met een staking”, zei Drescher. Ze zei dat de staking gevolgen heeft voor “duizenden, zo niet miljoenen mensen in dit land en over de hele wereld”, waaronder mensen die in verschillende sectoren werken. Ze voegde eraan toe dat ze aanvankelijk geloofde dat een staking vermeden kon worden, maar zei dat het uiteindelijk duidelijk was “dat we geen keus hadden”.

“Wij zijn hier het slachtoffer,” zei ze. “We zijn het slachtoffer van een zeer hebzuchtige entiteit.”

Volgens de vakbond zullen acteurs dan ook niet langer campagne voeren voor de Emmy Awards. Die nominaties werden woensdag bekendgemaakt en de beeldjes zouden in september uitgereikt worden.

Fran Drescher is voorzitter van SAG-AFTRA. — © REUTERS

“Diep teleurgesteld”

De Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), de brancheorganisatie die onderhandelt namens Netflix Inc, Walt Disney Co en andere productiemaatschappijen, zei “diep teleurgesteld te zijn dat SAG-AFTRA heeft besloten om de onderhandelingen te staken”.

De groep zei dat het “historische loonsverhogingen en restverhogingen” en “een baanbrekend AI-voorstel dat de digitale gelijkenissen van acteurs beschermt” had aangeboden . “In plaats van verder te onderhandelen, heeft SAG-AFTRA ons op een koers gezet die de financiële problemen voor duizenden die afhankelijk zijn van de industrie voor hun levensonderhoud zal vergroten,” zei de AMPTP.

