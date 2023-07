Waarom Italiaanse mannen en vrouwen video’s delen waarin ze 10 seconden naar hun borsten (laten) grijpen

Acteur Paolo Camilli, bekend van de gelauwerde serie The White Lotus, postte als eerste een filmpje waarin hij zijn borst vastgrijpt terwijl een chronometer 10 seconden aftelt. Daarbij de omschrijving ‘palpata breve’ – een korte betasting – en de hashtag #10secondi. De populairste influencer van Italië, Chiara Ferragni, die bijna 30 miljoen volgers heeft op Instagram, deelde het, en er begon een trend op Instagram en Tiktok. Duizenden anderen volgden Camilli’s voorbeeld.

De tien seconden waarin ze zich (laten) betasten voelen ongemakkelijk lang. En dat is hun punt. Allemaal reageren ze ermee op een opmerkelijk verdict van Italiaanse rechters: “Het duurde maar een handvol seconden, dus was het geen aanranding.”

De uitspraak kwam er eind vorige week in een aanrandingszaak van een minderjarige. Een filmschool in Rome had een klacht ingediend tegen een conciërge, omdat die een 17-jarige leerlinge betast zou hebben.

“Maar een grap”

Volgens het meisje stapte ze op 12 april 2022 samen met een klasgenoot de trap op om naar de les te gaan, toen ze haar broek voelde afzakken. Iemand stak zijn hand in haar broek, greep haar ondergoed vast en raakte haar billen aan onder haar slipje, en tilde haar een paar centimeter op. Toen ze zich omdraaide, zag ze de 66-jarige Antonio Avola, die zei: “Schat, je weet dat ik maar een grapje maakte.” De aanraking duurde tussen de 5 en 10 seconden, volgens de leerlinge.

Een openbare aanklager eiste een gevangenisstraf van drieënhalf jaar wegens seksueel geweld. Een vriendin getuigde dat ze de aanraking had gezien en de conciërge gaf toe dat hij de billen van het meisje had aangeraakt en haar had opgetild, maar hield vol dat het een grap was. Hij werd vrijgesproken.

De rechters geloofden het verhaal van het meisje, maar oordeelden dat het zou gaan om een “onhandig manoeuvre zonder lust”, zonder de intentie om haar aan te randen. De man raakte de tiener maar “een handvol seconden” aan, “zonder enige vertraging bij het aanraken”, waardoor “de verdediging van een ludieke handeling overtuigend lijkt”. Er zou geen sprake zijn van een misdaad.

“Ik voel zo veel woede”

Tot grote verontwaardiging van veel Italianen en het meisje zelf. “Volgens de rechters was het als grapje bedoeld? De conciërge greep me van achteren vast zonder iets te zeggen, reageerde de ondertussen meerderjarige studente in de krant Corriere Della Sera. “Vervolgens stak hij zijn handen in mijn broek en onder mijn slip, betastte mijn billen en trok me dan zo omhoog dat mijn geslachtsdelen pijn deden. Dat is, voor mij, geen grap. Dit is geen manier voor een oude man om grapjes te maken met een zeventienjarig meisje. Toch niet naar mijn mening.”

“De handvol seconden”, waarover de rechters het hadden, “waren genoeg voor de conciërge om me zijn handen op mij te laten voelen, zoals de rechters ook erkenden. Dan vraag ik mij af: als het langer had geduurd, wat zouden ze dan gezegd hebben? Dat ik toestemde?”

“Ik voel zo veel woede. Dit is geen gerechtigheid”, zegt het tienermeisje over het vonnis. “Ik begin te denken dat het een vergissing was om de instellingen te vertrouwen, want ik voelde me twee keer verraden: eerst door de school, waar dit gebeurde, en daarna door de rechtbank.”

“Wie chronometreert?”

De steun van veel Italianen heeft ze alvast wel. “Hoeveel zijn 10 seconden? Wie beslist dat het er te weinig zijn? Wie chronometreert ze terwijl jij gemolesteerd wordt?”, schreef influencer Francesco Cicconetti bij zijn video. “Je hebt het recht niet om vrouwenlichamen zomaar aan te raken, zelfs niet voor een seconde. Laat staan voor vijf of tien.” Het vonnis zou tonen hoe genormaliseerd aanranding is in de Italiaanse maatschappij, “zozeer dat een zestiger een minderjarig meisje op school kan betasten en ermee weg kan komen”.

De Instagrampagina van mediabedrijf Freeda schreef bij een video die “de absurditeit van het vonnis moet aantonen”: “De duur van de aanval mag de ernst ervan niet verzachten. Eén seconde, vijf, tien of hele minuten betekenen altijd geweld.”

Het slachtoffer hoopt dat het openbaar ministerie nog in beroep zal gaan, zodat ze zich niet nóg eens verraden voelt. Ze vreest dat andere meisjes die betast worden zullen denken dat het niet de moeite waard is om een klacht in te dienen. “Klachten moeten worden ingediend om gerechtigheid te krijgen. Zwijgen beschermt over het algemeen de agressors.”

Volgens recente cijfers van het Europees Bureau voor de grondrechten maakte 70 procent van de Italiaanse vrouwen die aangerand werden tussen 2016 en 2021 daar geen melding van.