Jonge motorrijder komt om het leven bij klap tegen boom in voortuin: omstanders probeerden brandende motorfiets nog weg te slepen

Bij een ongeval op de Heirweg in Laarne is donderdagavond een motorrijder om het leven gekomen. De jongeman verloor de controle over het stuur en kwam daarbij tegen een boom in een voortuin terecht.

Het ongeval vond plaats rond 22 uur op de Heirweg in Laarne, vlak voor de watertoren. Twee motorrijders reden er in de richting van Gent toen één van de twee plots de controle over het stuur verloor. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk, maar volgens getuigen haalden de motorrijders voertuigen in waarop de ene even later begon te slippen en tegen een boom in een voortuin van een woning terechtkwam. De bewoners van het huis waren op dat moment aanwezig in de woning. (lees verder onder de foto)

© bsb

Door de klap vatte de motorfiets meteen vuur. Een omstander kon de bestuurder nog enkele meters wegslepen van het brandend voertuig in afwachting van de hulpdiensten. De brandweer, politie en medische diensten kwamen ter plaatse. Het slachtoffer was er op dat moment erg aan toe en moest ter plaatse gereanimeerd worden. Ondanks de inspanningen kwam alle hulp te laat en de man overleed ter plaatse.

De brandweer stelde intussen ook alles in het werk om de motorfiets te blussen. Zowel de boom als grasvlakte raakte door het ongeval en de brand behoorlijk beschadigd. De rijstrook richting Gent werd afgesloten en het verkeer werd beurtelings over één rijstrook gestuurd. Een verkeersdeskundige werd door het parket van Oost-Vlaanderen ook aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

© bsb