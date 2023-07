Minstens één dode bij nachtelijke aanvallen op Kiev

De hulpdiensten rukten uit na oproepen vanuit verschillende wijken in Kiev, die door ontploffingen werden getroffen, verklaarde de burgemeester van de stad, Vitali Klitsjko. Her en der waren explosies te horen, brak er brand uit en was er schade aan gebouwen. In de wijk Podilski werd na een brand in een woning het lichaam van een overleden persoon aangetroffen. Elders raakten mensen gewond door vallend puin.

Het is al de derde opeenvolgende nacht van aanvallen op de stad.

