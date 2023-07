Groen licht voor extra pakket maatregelen in strijd tegen lerarentekort

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor een extra pakket maatregelen in de strijd tegen het lerarentekort. Het voorstel van meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V voorziet onder meer in de mogelijke aanstelling van leerkracht-specialisten.

De strijd tegen het lerarentekort is een van de meest prangende problemen in het Vlaamse onderwijsveld. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nam eerder al een reeks maatregelen, gaande van extra anciënniteit voor zij-instromers tot het voorstel voor de bredere inzet van gastleraren.

Met het voorstel van Karolien Grosemans (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) komt daar nu een pakket ingrepen bij. Centrale doel is om meer mensen voor de klas te krijgen en het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken.

Een van de maatregelen is dat scholen vanaf september de mogelijkheid krijgen om leerkracht-specialisten of expertleerkrachten aan te duiden. Die leraars krijgen een mandaat binnen de school van minstens drie jaar in ruil voor een specifieke expertise. Die leerkrachten zullen ook extra verloond worden, waardoor er loondifferentiatie komt tussen leerkrachten. Vanuit het onderwijsveld, zeker vanuit de onderwijsvakbonden, kwam er kritiek op die ingreep.

Naast de mogelijkheid om vanaf 1 september leerkracht-specialisten aan te duiden gaat het ook om de invoering van adjunct-directeuren in het basisonderwijs om directies te ontlasten, een aangepaste regeling om meer gastleerkrachten aan te trekken, de mogelijkheid om ‘dienstverleningscontracten’ af te sluiten met bedrijven die werknemers met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs ter beschikking willen stellen, enzovoort.

Niet verplicht

De indieners van het voorstel erkennen dat met de maatregelen de strijd tegen het lerarentekort niet gestreden is. Het gaat volgens hen om een complexe problematiek. “Toch bevat dit decreet opnieuw belangrijke hervormingen, die het lerarenberoep aantrekkelijker maken en onze onderwijskwaliteit gevoelig kunnen versterken”, klinkt het.

Oppositiepartijen Groen, Vlaams Belang en PVDA stemden tegen, Vooruit onthield zich. De oppositiepartijen hekelden zowel een aantal inhoudelijke zaken (met name de invoering van leraar-specialisten en gastleraren) als de gevolgde procedure. In volle zomervakantie vernieuwingen stemmen die vanaf 1 september ingaan in het onderwijsveld is volgens hen ‘not done’. N-VA wijst erop dat het enkel gaat om maatregelen die “mogen en niet moeten”. Directies zijn volgens N-VA met andere woorden niet verplicht om specifiek hiervoor door te werken in de zomer.