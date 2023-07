Doodsoorzaak Lisa Marie Presley is bekend

Lisa Marie Presley, de enige dochter van rock & roll-legende Elvis, is in januari gestorven aan een darmobstructie. Dat heeft de autopsie aangetoond.

Presley overleed op 12 januari van dit jaar op amper 54-jarige leeftijd. Twee dagen eerder was ze nog te zien op de uitreiking van de Golden Globes, maar die bewuste dag troffen de hulpdiensten haar in nood aan in haar woning in Calabasas. Ze had een hartaanval gekregen.

Die was te wijten aan een kleine obstructie van de darm, zo maakte de wetsgeneesheer in Los Angeles donderdag bekend. Die obstructie kan aan veel zaken te wijten zijn, bijvoorbeeld aan darmkanker, medicatie of weefsel dat na operaties groeit. In het geval van Presley waren de aanhechtingen in de darm het gevolg van een maagverkleining. “Dit is een veel voorkomende en bekende complicatie na die operatie”, staat in het rapport van de wetsgeneesheer.

LEES OOK. Overleden Lisa Marie Presley kende een moeilijk leven, al van toen ze 9 jaar oud was

Erfenis

Na haar dood begon een felle strijd om haar erfenis. Een kleine maand geleden vonden haar moeder en dochter elkaar dan toch: ze zeiden allebei aanspraak te maken en vochten de wettelijkheid ervan aan, maar kwamen tot een schikking. Wat daarin staat, werd niet bekendgemaakt.

Elvis Presley, de vader van Lisa Marie, overleed in 1977. Zijn dochter probeerde als singer-songwriter in zijn voetsporen te treden en bracht drie albums uit, maar bijzonder succesvol waren die niet.