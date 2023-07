Angst voor rellen en brand op nationale feestdag in Frankrijk

Het land werd geplaagd door hevige onlusten van 27 juni tot 5 juli. Ook het openbaar vervoer was toen een doelwit van brandstichters. Uit voorzorg heeft minister Darmanin van Binnenlandse Zaken daarom laten weten dat bussen en trams donderdag en vrijdag niet meer na 22 uur rijden in stedelijke gebieden.

Veel gemeenten in het land hebben ook de traditionele vuurwerkshows op ‘Quatorze Juillet’ afgelast. De reden is echter niet de angst voor relletjes, maar de vrees dat het vuurwerk brand veroorzaakt in delen van het land waar het erg droog is geweest. De verkoop van vuurwerk aan particulieren is eerder wel verboden uit vrees voor brandstichters en relschoppers.

650 miljoen schade

Bij de recente rellen die uitbraken nadat een agent in een Parijse voorstad een 17-jarige autobestuurder dodelijk had getroffen met zijn vuurwapen, is voor minstens 650 miljoen euro schade aangericht. Veel schade werd door brandstichting veroorzaakt.

Op de feestdag is de Indiase premier Narendra Modi dit jaar de eregast. Hij woont de parade bij en zal met de gastheer president Emmanuel Macron dineren in het wereldberoemde museum Louvre. Macron ziet dit jaar af van een lang vraaggesprek met journalisten, zoals de Franse president wel vaker doet op de nationale feestdag. Macron zei dat hij binnenkort met een alternatief komt.