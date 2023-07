FIFA onder vuur nadat het enkel mannelijke scheidsrechters uitnodigt voor dagelijkse trainingssessies tijdens WK vrouwenvoetbal

De FIFA is verwikkeld geraakt in een ruzie over seksisme een week voor de start van het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland, nadat het enkel mannen zou hebben uitgenodigd voor een trainingskamp voor de scheidsrechters van het toernooi.

Volgens The Daily Mail zou de FIFA mails hebben rondgestuurd naar voetbalclubs in Sydney met de vraag om mannelijke spelers van minstens 15 deel te laten nemen aan een reeks trainingssessies voor WK-scheidsrechters in het Olympic Park in Sydney.

Die trainingssessies vinden dagelijks plaats, tot de finale van het WK. The Daily Mail meldt dat minstens één club uit Sydney eerder deze week hun vrouwenteam naar het Olympic Park stuurde met het aanbod om te helpen, maar dat de speelsters gewoonweg genegeerd werden door FIFA officials en niet mochten deelnemen.

De FIFA vroeg in hun mail om ongeveer 50 spelers per dag en bood elke speler ongeveer 25 euro als betaling voor deelname aan de tweeënhalf uur durende sessie.

Niet de eerste keer

De beslissing om vrouwelijke spelers uit te sluiten lijkt bizar, aangezien een van de belangrijkste doelstellingen van het WK, dat aanstaande donderdag begint met een wedstrijd tussen gastland Nieuw-Zeeland en Noorwegen, is om de deelname van vrouwen en meisjes te verhogen.

Het is niet de eerste keer dat de FIFA onder vuur komt in de voorbereiding naar dit WK. FIFA-voorzitter Gianni Infantino dreigde eerder met een TV-stop in Europa totdat hij vorige maand een late deal sloot met vijf omroepen, terwijl de FIFA de spelers ook verbood om hun favoriete OneLove- of regenboogarmband te dragen om LGBTQ+-rechten te promoten.

Na maanden van overleg onthulde de FIFA twee weken geleden acht eigen armbanden, ontworpen om acht verschillende sociale doelen te promoten.