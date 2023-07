Daar sta je dan: clubicoon Leonardo Bonucci krijgt op vakantie te horen dat hij niet meer welkom is bij Juventus

Juventus en aanvoerder Leonardo Bonucci (36) gaan uit elkaar. De ervaren Italiaanse verdediger is door de club met onmiddellijke ingang uit de selectie gezet en moet op zoek naar een nieuwe werkgever.

Volgens Gazzetta dello Sport kreeg de centrale verdediger dat pijnlijke nieuws op zijn vakantieadres in Toscane. Hij mag niet meer meetrainen en is evenmin welkom op de Amerikaanse tournee die Juventus plant. Bonucci lag nog een jaar onder contract bij Juventus, maar mag nu dus vrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

Bonucci is een clubicoon van de Oude Dame, waarmee hij tussen 2012 en 2020 acht keer na elkaar Italiaans landskampioen werd. Hij speelt sinds 2010 voor het team uit Turijn, met uitzondering van het seizoen 2017-2018 toen Bonucci voor een seizoen naar AC Milan trok. Het jaar erna keerde hij alweer terug naar Juventus.

Bonucci zelf had onlangs nog maar laten weten zijn contract bij Juventus uit te doen en na het komende seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. Wat hij nu zal doen is nog onduidelijk. Jarenlang was hij een onbetwiste titularis bij Juve maar vorig seizoen speelde de centrale verdediger zijn basisplaats onder coach Massimiliano Allegri kwijt. De Braziliaan Danilo wordt de nieuwe aanvoerder van Juventus.