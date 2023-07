Straks mag er alleen nog CO2 ín het bier zitten: meer dan 100 miljoen euro aan investeringen om Cristal klimaatneutraal te maken

De afgelopen maanden werd naarstig doorgewerkt bij mouterij Albert in Puurs-Sint-Amands. Daar verrees in stilte de grootste ‘eest’ in zijn soort. Voor de leken onder ons: een plek waar mout gedroogd wordt. In de mouterij wordt gerst geweekt tot de korrel kiemt. Dat kiemproces wordt vervolgens onderbroken door de gerstkorrels te drogen in een ‘eest’. Het resultaat is mout, naast water, gist en hop een van de basisingrediënten voor bier. Zo’n 60 brouwerijen in 33 landen, van Nederland tot Mexico, Zuid-Afrika en Vietnam, zijn afhankelijk van de mouterij naast het kanaal, het is dan ook de grootste van Heineken. “Met deze vierde droger gaan we van een capaciteit van 275.000 ton naar 375.000 ton mout, goed voor 10 miljard Cristal-pintjes”, zegt Edwin Zuidema, directeur bij mouterij Albert van Alken Maes.

(Lees verder onder de foto)

Edwin Zuidema test de gedroogde mout — © IF

De nieuwe drogerij moet de groep op weg zetten om volledig klimaatneutraal te worden. “Voor ons is dit een heel grote stap in die richting. Tot nu waren we voor onze elektriciteit al volledig overgeschakeld naar hernieuwbare energie dankzij twee lokale windmolenparken en zo’n 6.500 zonnepanelen, maar wij hebben ook veel warmte nodig om de gerst te drogen tot mout. En tot voor kort was dat zonder twijfel ons grootste struikelblok.” Daarvoor was een investering van 41 miljoen euro nodig. “De nieuwste droger werd uitgerust met een energie-eiland met daarin een warmtepomp die de energie van warme lucht overzet op water. Dat warme water komt terecht in een nieuw circuit, zodat we die energie kunnen hergebruiken. Op die manier hebben we de huidige gasbranders, die onze CO2-uitstoot creëren, niet meer nodig om nieuwe warmte-energie op te wekken.”

CO₂-neutraal

Naast de 41 miljoen die nu geïnvesteerd werd, volgt de komende jaren nog een investering van 60 miljoen euro in nieuwe warmtepompen en een biogasinstallatie. “Want zelfs met de nieuwe mouterij hebben we nog een jaarlijkse uitstoot van 33.000 ton CO₂, het equivalent van 6.600 Belgische woningen. Met nog eens een investering van 60 miljoen euro in de mouterij en 10 miljoen euro in de brouwerij in Alken, willen we tegen 2027 de eerste bierbrouwer zijn die volledig CO₂-neutraal bier op de markt brengen.” Voor moederbedrijf Heineken ligt de deadline pas op 2030.

Met de nieuwe droger wil de mouterij ook het goede voorbeeld geven aan andere brouwerijen en mouterijen. “Hiermee tonen we wel dat het kan. We hopen dus dat andere producenten en partners volgen”, aldus Zuidema.