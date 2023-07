Auto belandt op zijkant bij ongeval, 27-jarige passagier in levensgevaar

Er is donderdagnacht even voor 00.30 uur op de Westkapelse Steenweg in Dudzele een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een wagen begon in de bocht te tollen en belandde na een klap tegen een boom op z’n zij. De twee inzittenden moesten door de brandweer bevrijd worden uit het wrak en werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De passagier verkeert in levensgevaar.

Een Renault Scenic reed op de Westkapelse Steenweg in Dudzele toen het rond 00.30 uur verkeerd ging. De wagen kwam uit de richting van Brugge en reed richting Knokke-Heist toen de wagen in een bocht om nog onduidelijke reden begon te tollen. Niet veel later knalde de wagen tegen een boom en kwam hij tot stilstand op z’n zij. (Lees verder onder de foto)

De wagen is rijp voor de schroothoop. — © Celina Cazzetta

De ravage was enorm: de motor van de wagen lag in de berm langs de weg en de rijbaan lag volledig bezaaid met brokstukken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de twee inzittenden uit hun benarde positie te helpen. De brandweer knipte het dak open en kon zo de twee mannen uit het voertuig halen. De 20-jarige bestuurder en 27-jarige passagier, beide mannen uit Brugge, werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De passagier verkeert in levensgevaar.

Door het ongeval was de Westkapelse Steenweg een tijdlang afgesloten in beide richtingen voor verkeer.