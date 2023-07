Zaagmachine brandhoutbedrijf brandt volledig uit, brandweer kan kippen redden van verstikkingsdood

In de Millesteenstraat in Moorslede is donderdagnacht een zaagmachine uitgebrand. Een opmerkzame buur zag de vlammen toen hij net ging slapen. De schade aan de machine is aanzienlijk. De brandweer kon wel een naburig kippenhok vrijwaren van de rook.

De brand vond plaats bij Brandhout Delbeeke-Catteeuw. Een buur merkte het vuur op rond half een in de nacht. Op dat moment was uiteraard niemand meer aan het werk. De oorzaak van de brand moet volgens de brandweer dan ook eerder gezocht worden bij een kortsluiting of bij broei in achtergebleven zaagsel. Broei is een chemisch proces waarbij, onder de juiste omstandigheden, zodanig veel warmte vrijkomt dat samengepakt, brandbaar materiaal spontaan kan ontvlammen.

Weken out

Eigenaar John Delbeeke (73) werd uit zijn bed gebeld en kwam snel een kijkje nemen. “Eigenlijk heb ik een transportbedrijf, de houtzagerij is maar een bijzaak”, zegt John. “Met die zaagmachine verzagen we grote boomstammen tot houtblokken voor in de open haard. In al de tijd dat ik het bedrijf hier heb, heeft het nog nooit gebrand. Ik zal de schade pas later kunnen opmeten maar ik vrees dat we toch enkele dagen of zelfs weken niet zullen kunnen werken.” (Lees verder onder de foto)

Een opmerkzame buur zag het vuur toen hij ging slapen. — © jof

Volgens de brandweer raakte vooral de cabine van de zaagmachine zwaar beschadigd. Door het brandende zaagsel ontstond veel rook en die kon mogelijk de kippen in een nabijgelegen kippenhok treffen. De opmerkzame brandweer kon dit gelukkig voorkomen.

“In het kippenhok is een ventilatiesysteem ingebouwd dat verse buitenlucht aanzuigt”, klinkt het bij de brandweer. “Die was nu verzadigd van de rook dus in hun afgesloten hok zouden de kippen snel gestikt zijn. In overleg met de eigenaar van de kippen, hebben we het ventilatiesysteem een kwartiertje uitgezet, veel langer mocht ook niet, want dan zouden we meer kwaad dan goed doen.”

Gelukkig kon de brandweer het vuur snel onder controle krijgen en vielen er geen slachtoffers, menselijk of dierlijk.