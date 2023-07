Zwitserse beurswaakhond voert onderzoek naar Barry Callebaut

Het onderzoek zou gaan over te vroeg gepubliceerde jaarcijfers. In november 2022 zette het bedrijf een dag vroeger dan gepland zijn jaarresultaten online, bovendien terwijl de beurs nog open was. De groep nam daarover onmiddellijk contact op met de Zwitserse beursuitbater en leverde de nodige informatie, zegt het bedrijf.

De beursregulator zei vrijdag dat er voldoende aanwijzingen zijn van een mogelijke schending van de regelgeving. Barry Callebaut zegt mee te werken aan het onderzoek.

Beursgenoteerde bedrijven moeten zich aan strikte regels houden als ze communiceren over zaken die de beurskoers kunnen beïnvloeden. Informatie over financiële resultaten moet buiten de uren van de beurshandel verschijnen.