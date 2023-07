“Vreemde borsten” deden alarmbellen rinkelen: vrouw probeert levende slangen te smokkelen in haar beha

Grote, misvormde en kronkelende borsten. Douaniers in de Chinese stad Shenzhen moesten twee keer met hun ogen knipperen toen een vrouw met deze boezem langsliep nadat ze per boot in de stad arriveerde. Wat bleek? De smokkelaar had vijf levende slangen in haar bh.

Dat meldt de Chinese douane. De slangen zaten in kousen, die de vrouw in kwestie had dichtgeknoopt. De beesten zijn direct bevrijd uit de stof en vervolgens opgehaald door dierenartsen. Het is onbekend hoe lang de slangen in deze benarde positie zaten. Ook is onduidelijk hoe het nu met ze gaat.

Volgens de autoriteiten waren het vijf korenslangen. Deze zijn niet giftig. Wat de vrouw met de beesten van plan was, is een raadsel.