Marc Coucke heropent meest luxueuze hotel van de kust: gigantische penthouse en keuken van Peter Goossens moeten supersterren naar Knokke lokken

Maandag heropent La Reserve in Knokke, het meest iconische hotel van onze kust. Marlène Dietrich, Frank Sinatra en de latere koningin Paola kwamen er graag. Met (straks) vijf sterren én met Peter Goossens in de keuken moet de nieuwe generatie supersterren ook zin krijgen in Knokke-Heist. “Het summum van stijl aan zee”, zeggen Marc Coucke en projectontwikkelaar Bart Versluys over hun nieuwste project. Bekijk hier de eerste beelden.