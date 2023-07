Wagner-huurlingen niet langer betrokken bij oorlog, Poetin zegt Prigozjin voorstel gedaan te hebben: “Maar hij weigerde”

“We zien op dit moment geen significante betrokkenheid meer van de Wagner-strijders in Oekraïne”, zei generaal Pat Snyder van het Pentagon. Het is het vermoeden van de VS dat de meerderheid van de Wagnerstrijders zich nog steeds in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne bevindt.

Opmars

Dat is opmerkelijk, want de voorbije maanden hebben de huurlingen voor Rusland een erg belangrijke rol gespeeld tijdens de invasie in Oekraïne. De soldaten van Jevgeni Prigozjin voerden onder meer in Bachmoet een lange strijd tegen het Oekraïense leger, een uitputtingsslag waarbij veel Oekraïners én huurlingen het leven lieten.

Maar naarmate de maanden verstreken, werd het taalgebruik van Prigozjin tegenover het Kremlin steeds forser. Hij verweet de legerleiding wanbeheer en eiste voortdurend bijkomende munitie en steun. Eind juni barstte de bom en kwamen Prigozjin en zijn strijders in opstand. Zij begonnen aan een opmars richting Moskou, maar door een deal met Poetin te treffen stopten ze.

Wit-Rusland

Sindsdien is het onduidelijk hoe het verder moet met de groepering. Leider Prigozjin werd volgens de deal naar Wit-Rusland verbannen, maar zou ondertussen weer in Rusland zijn. Ook de kampen die daar opgericht zijn voor de Wagner-huurlingen zouden nog steeds helemaal leeg zijn.

Bovendien meldde het Russische ministerie van Defensie woensdag dat massa’s zware wapens, militaire uitrusting en munitie door Wagner overgedragen zijn aan het Russische leger. Het gaat onder meer om 2.500 ton munitie en 2.000 exemplaren van militaire apparatuur, waaronder zware wapens als tanks en raketten. Er werd ook een video getoond waarin soldaten tanks, gepantserde personeelsdragers, dozen munitie, kalasjnikovs en mijnen inspecteren. “Dat zal nu allemaal voor het beoogde doel worden gebruikt”, klonk het. Lees: voor de oorlog in Oekraïne.

Ontmoeting

Vijf dagen na de muiterij van de Wagnergroep, op 29 juni, had president Poetin wel een ontmoeting in het Kremlin met 34 commandanten, en ook Prigozjin zou daarbij geweest zijn. In een interview met de Russische krant Kommerzant beweert Poetin dat hij daar enkele voorstellen heeft gedaan voor hoe zij zijn land verder van dienst kunnen zijn aan het front.

“Ik heb hen getoond wat ze op het slagveld in Oekraïne betekend en bereikt hebben en wat ze gedaan hebben tijdens die gebeurtenissen op 24 juni”, zegt hij. “Ten derde heb ik enkele mogelijke opties voorgelegd voor hun verdere dienst, waaronder het verder inzetten van hun ervaring aan het front. Dat was het.”

In een van die scenario’s zouden ze gewoon blijven dienen zijn onder een man met de schuilnaam ‘Sedoi’ (‘Grijze haren’), die volgens Poetin de afgelopen zestien maanden echt leiding heeft gegeven aan de paramilitairen aan het Oekraïense front. “Ze konden daar op één plaats samengebracht worden en blijven dienen zijn onder de man die toch al de leiding had. Er zou voor hen eigenlijk niets veranderen.” Toch weigerden ze, aldus Poetin.

“Wagner bestaat niet”

Gevraagd naar of de mogelijkheid bestaat dat de situatie nog verandert en de huurlingen toch nog ingezet worden, kwam Poetin met een verrassend antwoord. “Wagner bestaat niet. We hebben geen wet voor private militaire organisaties. Het bestaat dus niet. Er is geen wettelijke status en juridisch bestaat het niet. Die kwestie moet worden uitgeklaard in de Doema (het lagerhuis van het parlement, nvdr) en binnen de regering.”