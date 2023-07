Vierdeprovincialer Zillebeke blijft één jaar geschorst na vermeend omkoopschandaal, alle spelers mogen weg: “Geen enkele neutrale getuige”

Geen Zillebeke in vierde provinciale volgend jaar en dus mogen alle spelers andere oorden opzoeken, alsook coach Diego Caron. “Ik blijf nochtans achter onze voorzitter staan”, is Caron standvastig. “Er is geen enkele neutrale getuige en dus geen enkel bewijs. De hele zaak is puur woord tegen woord en het is jammer dat onze ploeg zo zwaar bestraft wordt. We hebben er niets mee te maken en uiteindelijk hebben we geen enkel voordeel uit de betwiste match gehaald. Als er dan iets volgens de letter van de wet verkeerd liep, straf dan de verantwoordelijke en niet de hele club en hun spelers. Dat is een brug te ver. Het is dan ook een zeer zware klap voor deze club, want we hadden al een pak uren in het samenstellen van de nieuwe kern gestopt. Het volledige schema voor de voorbereiding lag al vast en de trainingen waren opgemaakt. Allemaal voor niets”, zucht Caron, die hierdoor niet meer actief is als trainer.

Te vroeg om te stoppen

“De spelers vinden wel nog een oplossing, maar voor mij is het natuurlijk veel te laat”, weet Caron. “Ik weet nog niet per se wat ik nu zal doen, maar na 27 jaar trainerschap is het zeker nog te vroeg om te stoppen. Ik heb nog twee dochters en het is een ideaal moment om even wat meer tijd vrij te maken voor mijn familie. Ik moet eerst alles nog even laten bezinken, maar ik ben serieus ontgoocheld in onze voetbalinstanties.”

Volgens Caron is het dan ook niet de eerste keer dat Voetbal Vlaanderen in de fout gaat. “Ook in de zaak SV Anzegem werd niet correct gehandeld. Wij zijn daar de dupe van, want door de extra dalers zakten wij naar vierde provinciale. Ik vermoed zelf dat wanneer Zillebeke vorig seizoen in derde provinciale was gebleven, wij enkel gestraft gingen worden met een degradatie naar vierde. Omdat dit al reeds het geval was, worden we geschrapt uit competitie. Onterecht, ik blijf erbij.”