Blinken roept op tot vrije scheepvaart op Zuid- en Oost-Chinese Zee

“We moeten de vrijheid van scheepvaart doen naleven op de Zuid-Chinese en Oost-Chinese Zee en de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan bewaren”, zei Blinken. Hij sprak tot de ministers van Buitenlandse Zaken van de Zuidoost-Aziatische landen, die deze week in Jakarta bijeen zijn voor overleg in het kader van de Asean (Association of Southeast Asian Nations).

Peking eist vrijwel de hele Zuid-Chinese Zee op, terwijl andere Aziatische landen, waaronder de Filipijnen, Maleisië en Vietnam, aanspraak maken op delen ervan die ook door China geclaimd worden.

Incidenten

Verscheidene leden van de Asean, waaronder de Filipijnen, pleiten voor het vrij verkeer van schepen op de Zuid-Chinese Zee na een reeks incidenten met Chinese patrouilleboten. Ze klagen er ook over dat hun eigen territoriale aanspraken niet gerespecteerd worden door Peking.

De spanningen tussen Peking en Washington liepen de jongste jaren ook op rond het democratische en autonome eiland Taiwan, dat Peking beschouwt als een deel van zijn grondgebied en desnoods met geweld wil heroveren.

Druk uitoefenen

De Amerikaanse minister riep vrijdag voorts op “druk uit te oefenen” op de junta in Myanmar om het geweld te beëindigen en terug te keren naar een democratisch bewind. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Asean veroordeelden het geweld in Myanmar in een gezamenlijke mededeling die een dag na het einde van de bijeenkomst werd verspreid.

Blinken kondigde 74 miljoen dollar (65 miljoen euro) bijkomende humanitaire hulp voor de regio aan. Een groot deel daarvan moet naar de vluchtelingen van de Rohingya gaan, een moslimminderheid in Myanmar. Honderdduizenden Rohingya leven sinds jaren in overvolle vluchtelingenkampen in buurland Bangladesh.