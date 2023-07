Zoektocht naar verdwenen Émile gaat nieuwe fase in: ook criminele piste wordt onderzocht

Nu de laatste zoekactie naar de verdwenen Émile donderdagavond zonder succes afgesloten werd, is de Franse politie vrijdag toe aan fase twee. Daarin zullen alle verzamelde gegevens onderzocht worden en geen enkele piste is uitgesloten. “Ook de criminele niet”, zegt de procureur.

Bijna zes dagen na de verdwijning van Émile (2,5) zijn de speurders nog geen jota dichter bij het vinden van de jongen. De voorbije dagen werd met buurtbewoners vruchteloos gezocht op plaatsen in en rond Le Vernet, maar hij werd nergens aangetroffen. Donderdag werd nog een laatste zoekactie gehouden, en ook die leverde niets op.

Het onderzoek is vrijdag een nieuwe fase ingegaan. Daarin zullen speurders alle gegevens analyseren en onderzoeken die ze tijdens de zoekacties bijeengehaald hebben. Het gaat dan onder meer om telefoongegevens van buurtbewoners, die vergeleken zullen worden met wat zij tijdens hun verhoren gezegd hebben.

“In deze fase is er geen enkele piste uitgesloten, maar er is ook geen piste waar we prioriteit aan geven”, zegt procureur Rémy Avon. “De huidige onderzoeken gaan nu georiënteerd werden op een criminele piste. We gaan zonder twijfel moeten toegeven dat het kind nooit uit dit gebied was weggeraakt zonder hulp, medeplichtigheid of dwang van een derde partij”, zei politiebaas Jacques Morel.

Verhoren

Vijf dagen zoeken, dat levert volgens de speurders nogal wat gegevens op om te analyseren. Ook de vele aanwijzingen die door middel van 1.200 berichten aan de noodlijn doorgegeven werden, zullen bekeken worden. De agenten gaan ondertussen verder met het doorzoeken van woningen en het verhoren van buurtbewoners. Het doel daarbij is om geen enkele piste links te laten liggen.

Volgens burgemeester François Balique zal het weekend nog minstens tot na het weekend afgezet zijn. Hij vraagt nieuwsgierige mensen en toeristen dan ook om weg te blijven van zijn dorp.