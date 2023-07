BINNENKIJKEN. ‘The Royal Penthouse’ van Marc Couckes hotel La Réserve: 280 m² luxe voor 3000 euro per nacht

Als het echt wat mag kosten in La Réserve kan je ‘The Royal Penthouse’ boeken. Voor een appartement zo groot als een villa op de zesde verdieping betaal je minimaal 3000 euro per nacht.

Het zicht is er prachtig. Langs de ene kant zie je de Noordzee en langs de andere kant het meer. Het penthouse is enorm. 280 vierkante meter. Alsjeblieft. We hebben het voor u opgezocht: de gemiddelde oppervlakte van een huis in België is 125 vierkante meter. Zo passen er dus twee in het luxeappartement op de zesde verdieping in Knokke.

Je kan er wel met meer dan twee mensen slapen. Vier om precies te zijn. En het is vast wel mogelijk om een kinderbedje bij te schuiven. Elke kamer heeft een eigen badkamer en dressing. Voor de rest voelt het penthouse als een villa. Er is een volledig ingerichte keuken. Je kan een kok uitnodigen, want aan de aan de tafel in de woonkamer staan tien stoelen. De gasten hebben hoeven niet naar de badkamer. Ze kunnen naar het gastentoilet.

In het bureau staat een vleugelpiano, naast de flatscreen en de bibliotheek. In het ruime salon staan twee sofa’s, van waar je door de panoramische raampartijen naar het Zegemeer kan kijken. Of je gaat bij goed weer op het terras zitten, in de lounge.

Leuk extraatje: de parking is gratis. En zelfs het ontbijt, dat anders 58 euro kost.

