Treinverkeer tussen Jette en Opwijk onderbroken door aanrijding tussen trein en wagen: “Bestuurster ernstig gewond”

In het Vlaams-Brabantse Opwijk heeft vrijdagnamiddag een aanrijding met een trein plaatsgevonden. Dat meldt de NMBS. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Klei in Opwijk, en door de aanrijding is het treinverkeer verstoord tussen Brussel en Dendermonde. Tussen Jette en Opwijk rijden momenteel geen treinen.

“Een wagen die van Merchtem op weg was naar Opwijk, is om een onduidelijke reden de overweg opgereden, en is gegrepen door een aankomende trein”, zegt burgemeester Inez De Coninck van Opwijk. “Nochtans gaat het om een bewaakte overweg, met lichten en slagbomen, en was de overweg dicht. De bestuurster van het voertuig zou ernstig gewond zijn.”

Volgens de hulpdiensten moest de vrouw uit het wrak bevrijd worden alvorens ze kon overgebracht worden naar het ziekenhuis.

“De trein is gestopt in het station van Opwijk, waar de passagiers zijn kunnen uitstappen”, gaat de burgemeester verder. “Door het ongeval is het spoorverkeer onderbroken, maar ook de gewestweg N211 is tijdelijk afgesloten.”