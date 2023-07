OEFENMATCHEN. B-ploeg van Cercle Brugge geraakt niet voorbij het Dender van Timmy Simons

Op het bijveld van het Jan Breydelstadion kwamen beide teams niet verder dan een 0-0. Dender wordt sinds januari gecoacht door Timmy Simons en sinds vorige maand wordt de ex-Rode Duivel geassisteerd door José Jeunechamps en Dany Verlinden, die beiden een verleden bij Cercle hebben.

Bij Cercle kwamen vooral invallers en revaliderende spelers zoals Senna Miangue in actie.

De basisspelers van groen-zwart komen pas morgen in actie tijdens de galamatch tegen AS Monaco. Wel een opvallende naam in de basis tegen Dender was Leonardo Lopes Da Silva. Het ziet er naar uit dat Cercle de fel begeerde Portugees eerstdaags te gelde wil maken. Voorlopig is en blijft het windstil rond Daland, Deman en Ueda, trio dat ook grof wild is op de zomer mercato.

Tegen Dender viel weinig te noteren. Het werd een match zonder grote kansen en geschiedenis. Het werd dan ook 0-0.

Monaco op bezoek

Hopelijk is dat morgen, zaterdag, anders op het hoofdveld voor de komst van moederclub AS Monaco, sinds begin deze maand getraind door de Oostenrijker Adi Hütter, de opvolger van Philippe Clement. Hütter komt uit de Red Bull -school en zweert ook bij de press, het favoriete spel van Miron Muslic bij Cercle. In Duitsland trainde Hütter ook Eintracht Frankfurt en Borussia Mönchengladbach. De match vormt het hoogtepunt van de fandag die ook plaats heeft op de parking in het stadion. Cercle-Monaco vangt aan om 17 uur en de ongeveer 3000 nieuwe abonnees krijgen gratis toegang. Topscorer Ayase Ueda is nog niet voldoende fit, Deman, Daland en Siquet zijn wel inzetbaar nadat ze recent nog actief waren op het EK voor beloften.