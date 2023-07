Jonge ouders opgepakt voor de dood van zes maanden oude Enora in Luik

Enora, meisje van zes maanden oud, werd vrijdag iets voor 3 uur ’s nachts door haar ouders naar de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis Bois de L’Abbaye gebracht. Eerder die nacht hadden de ouders al naar familieleden gebeld omdat de kleine Enora bleef schreeuwen en ze het niet meer aankonden. Gezien de ernst van de situatie werd het meisje overgebracht naar het Citadelle ziekenhuis in Luik, waar ze zaterdag om 13.00 uur dood werd verklaard.

Het parket van Luik vond de dood van de baby al snel verdacht. Er werden aanzienlijke sporen van benzodiazepines, die gebruikt worden om angst te verminderen, in het bloed van de baby gevonden. Naast de abnormale aanwezigheid van de medicatie had het kleine meisje ook sporen van slagen op haar hoofd.

Er werd een onderzoeksrechter aangesteld en een autopsie uitgevoerd. Daaruit bleek dat de situatie erger was dan in eerste instantie gedacht. Bij Enora werden 15 tot 20 verwondingen, waaronder kneuzingen, gevonden. Sommige waren recent, maar andere waren al maanden oud. Het kleine meisje had ook een schedelbasisfractuur.

Volgens het parket was er nog weinig ruimte voor twijfel. Er waren geen sporen van inbraak in de woning van de jonge ouders en dus wezen alle pijlen in hun richting. De ouders, beiden twintigers, werden woensdag van hun vrijheid beroofd. Ze brachten een nacht door in een cel en werden donderdag uitgebreid ondervraagd.

Vrijdag worden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zal beslissen over een aanhoudingsbevel.

Volgens SudInfo hadden de ouders geen verklaringen voor de verwondingen bij het meisje.

(sgg)