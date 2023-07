Leerkracht (27) die beschuldigd wordt van zedenfeiten met leerlingen blijft zeker tot aan nieuw schooljaar in de cel

De populaire leerkracht gaf onder meer wiskunde en aardrijkskunde in de middelbare school. — © if

De Brugse raadkamer besloot vrijdagochtend de aanhouding van de 27-jarige T.L. met twee maanden te verlengen. De leerkracht verblijft ondertussen al 59 dagen in de cel nadat hij verschillende zware zedenfeiten pleegde in een middelbare school in Blankenberge. Zijn aanhouding is verlengd.

De middelbare school in Blankenberge stond op 17 mei in rep en roer. De 27-jarige leerkracht T.L. ontkrachtte voor de klas enkele geruchten dat hij een relatie zou hebben met een 18-jarige leerling, maar besloot een paar uur later zichzelf aan te geven bij de politie. De eindstand? De populaire leerkracht zou jarenlang een relatie hebben gehad met de leerlinge, maar daar bleef het niet bij. T.L. zou bovendien ook seks hebben gehad met nog drie leerlingen, waarvan de jongste amper 14 jaar. “Enorm zware feiten”, klonk het toen bij de onderzoekers.

De leerkracht zit ondertussen al 59 dagen in de cel en daar komen nog eens 60 dagen bij. T.L. blijft dus zeker tot aan de start van het nieuwe schooljaar achter slot en grendel. De leerkracht stond al langere tijd voor de klas in het Sint-Jozef Sint-Pieter, een middelbare school in Blankenberge. De school schorste de man eerder al preventief nadat was gebleken dat hij aangehouden was voor zware zedenfeiten. De jongeman wil zich in de gevangenis graag psychologisch laten begeleiden om meer inzicht te krijgen in zijn gedrag. De dichte omgeving van T.L. blijft de man ondanks alles wel steunen.

Nadat het nieuws bekend was geraakt, kwam ook nog een tweede zedenzaak uit in het Sint-Jozef Sint-Pieter: M.C., een andere medewerker van de school, verblijft momenteel ook nog steeds in de gevangenis op verdenking van grooming en aanzetten tot ontucht van minderjarigen.