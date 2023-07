Cartoon van Charlie Hebdo over vermiste Émile valt niet bij iedereen in goede aarde

Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo heeft een cartoon gepubliceerd over de verdwijning van de peuter Émile in Le Vernet in de Franse Alpen. Maar die cartoon valt bij velen niet in goede aarde.

In Frankrijk is het nog steeds alles hens aan dek om de kleine jongen terug te vinden. Émile (2,5 jaar) verdween zaterdag omstreeks 17.00 uur uit de tuin van zijn grootouders in een klein dorpje in de Franse Alpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Het magazine Charlie Hebdo publiceerde woensdag een cartoon over de verdwijning van de jongen. Daarbij stond: “Het zomerspel: waar is kleine Emile? Hier is een hint: ezels houden van paardenbloemen...”. Op foto’s die van de jongen verspreid werden, had hij een paardenbloem achter zijn oor.

De cartoon valt bij velen niet in goede aarde. Op sociale media schrijven mensen dat ze vinden dat het magazine een stap te ver is gegaan. “Duidelijk een zeer slechte smaak”, schrijft iemand op Twitter. Een andere vindt de karikatuur dan weer wel kunnen, maar de context waarin die geplaatst werd niet. “Karikatuur, ja. Absolute onfatsoenlijkheid tegenover deze vreselijke tragedie, nee. Er zijn grenzen die niet overschreden mogen worden.”

(sgg)