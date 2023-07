“Bedankt dat we je man mogen lenen”: attente Anderlecht-CEO stuurt vanop oefenkamp ruikers bloemen naar spelersvrouwen

De partners van Anderlecht-spelers Hannes Delcroix en Killian Sardella deelden elk een foto van een boeketje bloemen dat ze hadden ontvangen van de heer Fredberg.

“Dankjewel dat we je wederhelft even mogen lenen voor het oefenkamp”, is er op het bijgevoegde briefje te lezen. “We beloven dat we hem in opperste conditie zullen terugbrengen. We kijken ernaar uit om jou en je familie te verwelkomen in het stadion wanneer het nieuwe seizoen van start gaat”, klink het verder bij Fredberg, die op deze manier een traditie in ere houdt. Ook in zijn thuisland Denemarken had hij dezelfde attentie in petto voor de spelersvrouwen.

De partner van Sardella