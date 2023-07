Acteur Kevin Spacey ontkent bekendheid gebruikt te hebben om mensen te verleiden

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey heeft vrijdag voor de tweede dag op rij getuigd voor de Britse rechtbank in het proces over de vermeende seksuele aanranding van vier mannen. In een kruisverhoor ontkende de acteur opnieuw alle beschuldigingen aan zijn adres.

Er lopen in totaal 12 klachten tegen de 63-jarige Oscarwinnaar. Drie van de vier mannen beschuldigen hem er van hun genitaliën te hebben vastgenomen. De vermeende feiten vonden plaats tussen 2001 en 2013 in Londen en het graafschap Gloucestershire. Tijdens een groot deel van die periode was Spacey artistiek directeur van het Londense theater The Old Vic.

Tijdens het kruisverhoor ontkende de acteur vrijdag onder meer dat hij zijn bekendheid gebruikt zou hebben om mensen te verleiden. Het zou er net voor gezorgd hebben dat hij het moeilijker vond om mensen te vertrouwen, beweerde hij. “Ik ben zeker dat als ik dat wou, ik de hele tijd seks kon hebben met mensen”, aldus de man. Spacey geeft wel toe dat hij in een geval “zeker” signalen verkeerd heeft geïnterpreteerd. “En ik accepteer dat”, voegde hij eraan toe.

Ook gaf hij toe een “seksuele ervaring” te hebben gehad met twee van de mannen, al gebeurde dat volgens de acteur met wederzijdse instemming. “We zaten in een romantische situatie”, getuigde hij. Dat hij een seksuele handeling zou hebben uitgevoerd terwijl een man aan het slapen was, ontkent de acteur met klem. Ook dat hij genitaliën zou hebben vastgenomen zonder toestemming, ontkent hij.

Spacey gaf daarnaast te kennen dat een van de drie mannen die de Hollywoodster beschuldigt, “een leugenaar van het begin tot het einde” is. De acteur kan zich niet herinneren de man ooit te hebben ontmoet en verwijt hem ervan te liegen voor “geld, geld, en nog eens geld”. Verder zei de acteur tijdens het kruisverhoor dat de verdediging van de openbare aanklager “zwak” is.