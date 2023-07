Hendrik Van Crombrugge naar RC Genk: Anderlecht kan om en bij 2 miljoen opstrijken

Anderlecht en RC Genk vonden een akkoord over de transfer van Hendrik Van Crombrugge (30). De doelman verhuist voor 3 jaar plus op naar de Cegeka Arena en kan er Maarten Vandevoordt uit de goal spelen. De Limburger betalen een prijs die met bonussen kan oplopen tot 2 miljoen euro.

Anderlecht speelde in Oostenrijk nog een oefenmatch tegen Sparta Praag. Hendrik Van Crombrugge deed nog mee aan de opwarming, maar trok zijn handschoenen niet meer aan tijdens de wedstrijd. Hij zette zijn pet en zonnebril op en keek toe van aan de zijlijn. Net voor de aftrap was namelijk bekend geraakt dat RC Genk en paars-wit een deal bereikten over zijn definitieve transfer.

Het kwam eindelijk tot een doorbraak in dit dossier, want de overgang hing al een tijd in de lucht. Anderlecht wachtte alleen tot RC Genk de juiste prijs bood. Dat kostte best wat tijd. Aanvankelijk wou de vice-kampioen de doelman alleen huren en een deel van zijn jaarsalaris overnemen. Dat zagen de Brusselaars niet zitten. Zij wilden liefst van al verkopen, maar ook het eerste definitieve bod was ruim onvoldoende. Pas nu stemde Anderlecht in en volgens onze info kan de prijs - inclusief bonussen - oplopen richting de 2 miljoen euro.

RC Genk wilde de ervaren Van Crombrugge graag om de concurrentiestrijd in doel te verhogen. Op dinsdag 25 juli moeten de Genkenaars al aan de bak in de Champions League-voorrondes tegen Servette Geneve en Maarten Vandevoordt had wat langer vakantie na het EK voor beloften. De jonge Belg verhuist bovendien over een seizoen naar RB Leipzig, maar het is niet onmogelijk dat Van Crombrugge Vandevoordt uit het doel speelt. De Limburgers geven hem niet voor niets een contract van 3 seizoenen met optie en willen ook dat beloftendoelman Mike Penders de tijd krijgt om te evolueren richting het A-team.

Kroatische keeper?

Hendrik Van Crombrugge legt maandag medische tests af bij RC Genk en rondt dan de laatste persoonlijke details af. Anderlecht is zo opnieuw één van zijn grootverdieners kwijt, maar moet nu wel nog intenser op zoek naar een nieuwe keeper. Nadat Bart Verbruggen vertrok, beschikt paars-wit voorlopig alleen over Collin Coosemans en de jonge Timon Vanhoutte. Een nieuwe naam die aan RSCA gekoppeld wordt is de Kroatische doelman Ndiljko Labrovic (23), de 1.96 meter grote keeper van het Kroatische Rijeka. Zijn marktwaarde wordt op 2,8 miljoen geschat. (jug, thst)