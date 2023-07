Dochter van Poetin-medestander dood aangetroffen in haar appartement

Het lichaam van de dochter van een bekende Russische politicus werd deze week aangetroffen in haar appartement in Moskou. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar ze is niet de eerste binnen de Russische elite die plots komt te overlijden sinds de start van de oorlog in Oekraïne.

Opnieuw is er een mysterieus overlijden binnen de Russische elite. De 44-jarige Natalia Bochkareva, de dochter van de overleden Russische politicus Vasily Bochkaryov, werd onlangs dood aangetroffen in haar appartement in Moskou. De vrouw zou zich de dag ervoor al slecht gevoeld hebben. Het lichaam van de vrouw werd aangetroffen door de conciërge, die de politie had verwittigd nadat de vrouw haar deur niet meer opende.

Volgens de eerste gegevens zouden er geen tekenen zijn van een gewelddadige dood. De vrouw zou volgens bronnen een hartprobleem gehad hebben. Toch is haar overlijden enigszins verdacht. Ze is niet de eerste binnen de Russische elite die plots komt te overlijden. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn al heel wat generaals, politici of oligarchen in mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen.

(sgg)