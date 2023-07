TOT ONZE GROTE SPIJT. Ruth (49) gooide haar leven om: “Ik vond mezelf verschrikkelijk. Maar ik moest ermee door”

Ruth heeft het gevoel dat ze niet altijd een even authentiek leven heeft geleid. Na twee burn-outs die er stevig op inhakken, beseft ze dat er iets niet klopt. Pas na lange tijd durft ze bij een therapeut uitspreken wat er scheelt. “Ik vond mezelf verschrikkelijk”, vertelt ze in onze podcast Tot Onze Grote Spijt. “Maar ik wist: ik moet hiermee door. En ik moet mensen pijn doen. De mensen die ik het liefst van al zie.”

Beluister alle andere afleveringen van Tot Onze Grote Spijt via de podcastplatformen van Spotify, Apple en Google. Of via de app van het Nieuwsblad.