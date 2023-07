Tegenoffensief “gaat niet zo snel vooruit”, geeft Kiev toe

Het tegenoffensief van Kiev “gaat niet zo snel vooruit”. Dat heeft het hoofd van de presidentiële administratie Andrij Jermak vrijdag toegegeven tegenover de media.

“Vandaag gaat het niet zo snel”, aldus Jermak, die wordt gezien als de rechterhand van president Volodimir Zelenski. Hij gaf aan dat de gevechten moeilijk verlopen. “Als we zien dat iets niet gaat zoals het zou moeten, zeggen we dat. Niemand gaat de situatie mooier voorstellen dan ze is.”

Jermak stelde ook dat de Westerse bondgenoten geen druk uitoefenen op Kiev over het tegenoffensief. “Er is geen enkele druk, enkel de vraag: ‘hoe kunnen we jullie nog helpen?’“, klonk het.

Hij voegde nog toe dat Oekraïne niet met Rusland zal onderhandelen zolang de troepen van Moskou zich op het Oekraïense grondgebied bevinden. “Ons standpunt is duidelijk: zelfs denken aan onderhandelingen is pas mogelijk wanneer de Russische troepen ons territorium verlaten hebben. Iedereen begrijpt dat we niet daarvoor niet met de Russen gaan spreken.”

Kolonel Mykola Oersjalovitsj, een vertegenwoordiger van de Oekraïense Nationale Garde, verklaarde eerder op de dag nog dat het Oekraïense leger in het kader van zijn tegenoffensief op een week tijd een vooruitgang van 1,7 kilometer heeft geboekt in de richting van Melitopol, ten zuiden van het front. De Oekraïense troepen “blijven offensieve operaties voeren” in de richting van Melitopol, zei hij ook.

Oersjalovitsj meldde ook dat het leger rond Cherson “druk zal blijven uitoefenen op de vijand” via verkennings- en gevechtsoperaties “om de zone voor te bereiden op offensieve acties”.