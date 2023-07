Minister Gilkinet wil totaalverbod op nachtvluchten op Zaventem

De belangrijkste maatregel in het ontwerp is de volledige afschaffing van nachtvluchten. Daarmee doelt de minister op vluchten tussen 23.00 uur en 6.00 uur.

De minister wil tegen 21 juli een decreet indienen. Daarvan is de bedoeling om het maximaal toegestane geluidsniveau voor elk vliegtuig bij het landen of opstijgen te actualiseren. Die normen zijn sinds 2009 niet meer herzien.

Het doel is om een totale vermindering van het geluidsniveau met 20 procent te bekomen. Dat wil de minister bereiken door ’s nachts 100 procent meer stilte te creëren, ’s avonds tussen 21.00 en 23.00 uur wil de minister een vermindering van het geluid met dertig procent, ’s morgens tussen 6.00 en 7.00 uur een vermindering van 20 procent en overdag (tussen 7.00 en 21.00 uur) een vermindering van 7 procent. Er zijn enkele uitzonderingen voorzien, zoals overheidstransport, militaire, politie- of reddingsmissies, alsook in het geval van rampen of om meteorologische redenen.

Het is de bedoeling van de minister dat de nieuwe regels van kracht worden in de winter van 2024-2025.

Het kabinet van de minister zegt aandacht te hebben voor de 64.000 werknemers op de luchthaven en wees erop dat grote Europese luchthavens zoals Amsterdam-Schiphol, Parijs-Charles de Gaulle en Frankfurt werken met nachtbeperkingen, zonder de economische activiteit te schaden. De maatregel zou ook een einde maken aan de betaling van dwangsommen die door verschillende gerechtelijke uitspraken zijn opgelegd. Volgens Gilkinet hebben deze de Belgische staat sinds 2018 al 28 miljoen euro gekost.

Luchthaven betreurt “zeer verregaand voorstel”

Brussels Airport zelf betreurt het “zeer verregaand voorstel met ongeziene, negatieve gevolgen voor de tewerkstelling, connectiviteit, export en economie van het land”, laat de luchthaven weten in een reactie. “Dit gebeurt zonder enig overleg of afstemming met de luchthaven en de luchtvaartsector. Ook de Europese procedure om exploitatiebeperkingen op te leggen, wordt helemaal niet gerespecteerd. De luchthaven, luchtvaartsector en omwonenden zijn niet gebaat bij het lanceren van dergelijk extreme en ongedragen voorstellen. Ze creëren enkel onzekerheid, ongerustheid en polarisatie. Ze bemoeilijken duurzame en evenwichtige oplossingen in het belang van alle betrokken partijen.”

Waar de luchthaven en de omwonden, volgens Brussels Airport, wel nood aan hebben is “een globale oplossing en een coherent wettelijk kader dat stabiliteit en rechtszekerheid biedt voor de duurzame ontwikkeling van de luchthaven met respect voor de omgeving.” En dat is volgens de luchthaven enkel mogelijk door nauw overleg tussen de betrokken overheden, de luchthaven, de luchtvaartmaatschappijen en de sector. “Daar is Brussels Airport al lang vragende partij voor en daar willen we constructief aan werken.”

Van “Mijlpaal” tot “Waanzinnig”

Open VLD-kamerlid Tim Vandenput reageert verbouwereerd op het voorstel van minister Giklinet om vanaf oktober 2024 alle nachtvluchten te schrappen: “België is een land van internationale handel. Bijna 95 procent van ons Belgische bbp bestaat uit export. Export was vorig jaar in Vlaanderen goed voor 380 miljard euro. De luchthaven van Zaventem speelt daarin een cruciale rol. Wie nachtvluchten zonder meer wil verbieden, speelt met onze welvaart. Per twee vliegtuigen die hier niet landen raken we één voltijdse job kwijt. Dag na dag. Dat is compleet onverantwoord”.

Bond Beter Leefmilieu noemt het voorstel van de minister een “mijlpaal voor de gezondheid van de omwonenden. En een mooie eerste stap naar een duurzaam en toekomstgericht beheer van onze nationale luchthaven.” Ook zij verwijzen naar andere grote Europese luchthavens. “Het verbod op nachtvluchten heeft in hoofdzaak een repercussie op het just-in-time business model van DHL. Als DHL zijn vluchten ‘s nachts niet meer kan laten doorgaan, hoeft dat niet noodzakelijk te leiden tot een minder aantrekkelijk business model. De levertijd van de pakjes schuift gewoon op naar een later moment op de dag. In ruil krijgen de honderdduizenden omwonenden hun nachtrust terug, wat zich vertaalt in betere prestaties op school en op de werkvloer, en een algemene besparing van 1 miljard euro aan gezondheidskosten”, zegt Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu.

De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka daarentegen noemt het voorstel “waanzinnig” en roept de federale coalitiepartners op om zich te distantiëren van het voorstel. “Van het afschaffen van de nachtvluchten kan geen sprake zijn. Het is een waanzinnig idee dat recht in de prullenmand gekeild moet worden. We verwachten dan ook dat de federale coalitiepartners hun afwijzing voor dit idee luid en duidelijk laten klinken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

“Van de bevoegde minister van mobiliteit verwacht je gedragen en realiseerbare voorstellen. Dit voorstel is het omgekeerde daarvan en zou ons land decennia terug katapulteren in de tijd. Het idee zet duizenden jobs en welvaart voor een hele regio op het spel”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

