Benjamin (16), die vriendin zag verdrinken bij waterbom, organiseert herdenking voor slachtoffers: “Nu al sterven mensen door het klimaat”

De herdenking voor de 39 dodelijke slachtoffers dodelijke slachtoffers die in Wallonië vielen, gaat vrijdagavond om tien uur van start. Het initiatief komt van Climate Justice for Rosa, een collectief van klimaatactivisten dat is opgericht door de vrienden van Rosa Reichel, het 15-jarige meisje dat twee jaar geleden omkwam bij de overstromingen. “We hebben een kleine ceremonie georganiseerd en we gaan ook de namen van de 39 slachtoffers projecteren op het gemeentehuis van Elsene. Het valt me op dat er wel gesproken wordt over de overstromingen, maar nooit over de slachtoffers. We moeten hen een naam en een gezicht geven, zodat iedereen beseft wat er gebeurd is. We moeten beseffen dat er nu al mensen sterven aan de klimaatverandering.”

Rosa, de vriendin van Benjamin, die verdronk in de Ourthe. — © Kristof Vadino

Dat laatste heeft Benjamin zelf op de hardst mogelijke manier moeten ondervinden. Hij was in juli 2021 op zomerkamp met United World Colleges (UWC), een beweging die internationale uitwisselingen organiseert voor geëngageerde jongeren. Daar, in Marcourt, een dorpje langs de Ourthe, leerde hij Rosa kennen, met wie het meteen ontzettend klikte. Toen het noodweer ongenadig losbarstte, veranderde het beekje dat langs hun verblijfplaats liep in een mum van tijd in een kolkende stroom. Alle jongeren wisten te ontkomen, behalve Rosa. Benjamin sprong haar nog achterna het water in, maar kon niet vermijden dat het water haar meesleurde. Wanneer we Benjamin vragen naar die noodlottige dag, heeft hij het hoorbaar moeilijk.

Speciaal moment

De laatste twee jaar heeft Benjamin een zwaar verwerkingsproces achter de rug, maar vandaag gaat het wat beter. “Al is het een moeilijke dag”, vertelt hij. “Ik probeer me zo veel mogelijk te focussen op de herdenking en op de strijd tegen klimaatcrisis. Dat helpt natuurlijk ook met de verwerking van wat er gebeurd is.”

Wat allicht ook helpt, is dat de Europese Unie donderdag heeft afgekondigd dat 15 juli een nieuwe jaarlijkse herdenkingsdag wordt voor klimaatslachtoffers overal ter wereld. Het idee kwam van Benjamin. “Die bekendmaking was een heel speciaal moment voor mij. Ik kan alleen maar hopen dat België het voorbeeld volgt”, besluit hij.