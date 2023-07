INTERVIEW. Marc Overmars: “Dat halve stadion belemmert ook míjn werk. Het kost ons zes punten per seizoen”

De Oostenrijkse berglucht doet Marc Overmars (50) altijd deugd. De Directeur Voetbalzaken van Antwerp kwam vrijdagochtend met de mountainbike toe op training én stond toe dat we met hem door de actualiteit fietsten. Vanuit de dug-out van SK Waidring: een uitgebreid gesprek over de dubbel, de transfers, de jonge gasten, de nieuwe verwachtingen en – daar begon hij zelf over – de Bosuil. “Als er niet snel een oplossing komt, gaan we opnieuw achteruit.”