Foto van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin in zijn onderbroek circuleert op sociale media

Waar Wagner-baas Jevgeni Prigozjin momenteel precies is, is niet helemaal geweten. Maar de lastercampagne tegen hem draait op volle toeren. Momenteel gaat er namelijk een foto van Prigozjin in zijn onderzoek rond op het internet.

Een foto van Prigozjin in slechts een T-shirt en onderbroek op een veldbedje in een Wagnerkamp in Wit-Rusland. Dat is vermoedelijk te zien op de foto die op onder meer Twitter gretig gedeeld wordt. Opnieuw een poging van Rusland om de Wagner-baas zwart te maken?

Prigozjin is momenteel niet langer geliefd binnen het Kremlin. Afgelopen maand leidde hij een gewapende opstand tegen de Russische legerleiding die het land even in rep en roer zette. Zo’n 24 uur na de start, was de muiterij alweer afgelopen. Prigozjin werd volgens bronnen naar Wit-Rusland gestuurd en ook zijn huurlingen zouden er onderdak krijgen.

Over de toekomst van de privémilitie bestaat veel onzekerheid. Volgens het Wit-Russische ministerie van Defensie zouden de huurlingen momenteel hun soldaten trainen. De Russische president Vladimir Poetin heeft dan weer in een interview met een Russische krant gezegd dat hij de Wagnerstrijders de kans heeft geboden om onder het officiële bevel van iemand anders te dienen, maar dat Prigozjin het aanbod weigerde na zijn mislukte opstand. En het Amerikaanse Pentagon zei dat de huurlingen van Wagner niet langer significant betrokken zijn bij gevechtsoperaties in Oekraïne. De Verenigde Staten denken dat de meerderheid van de Wagnerstrijders zich nog steeds in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne bevindt, zei generaal Pat Snyder van het Pentagon vrijdag op een persconferentie.

Het is dus helemaal niet zeker dat de bewuste foto die nu circuleert in Wit-Rusland werd genomen. Het is zelfs niet helemaal zeker of het om een echte foto gaat. Volgens enkele militaire bloggers geeft de metadata van de foto aan dat die al genomen werd op 12 juni 2023, vóór de opstand van Prigozjin dus. Echt of niet. Voor velen is het opnieuw een gelegenheid om de Wagner-baas belachelijk te maken.

Het is namelijk niet de eerste keer dat er compromitterende foto’s van de man gelekt worden. De Russische veiligheidsdienst FSB verspreidde afgelopen week al foto’s van Prigozjin waarop hij verschillende pruiken en valse baarden draagt. Die zouden gevonden zijn bij een huiszoeking. Uit analyse van de Britse krant The Guardian bleek toen dat de beelden waarschijnlijk echt zijn.

