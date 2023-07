Burgemeester: “We moeten nu hopen dat Émile ontvoerd is, en ergens levend wordt vastgehouden”

De zoektocht naar de kleine Émile is zonder resultaat afgerond in het kleine Franse bergdorp waar het jongetje verdween. “We weten nu zeker: hij is niet gewoon weggelopen”, besluit burgemeester François Balique. “Onze enige hoop is nu dat Émile is ontvoerd.”

De laatste gendarmes zijn vertrokken uit Le Haut Vernet, het piepkleine Franse bergdorp dat één doodlopende straat en 30 huizen telt, en waar afgelopen zaterdagmiddag de kleine Émile (2,5) spoorloos verdween. Een laatste keer hebben ze nog de berm langs de lange weg naar het gehucht geïnspecteerd, maar daarna werd de zoektocht finaal afgeblazen.

Émile werd hier zaterdagmiddag de laatste keer om 17.15 uur gezien. Hij stapte weg van het vakantiehuisje waar zijn oma en opa, en enkele tantes en ooms vakantie hielden. Twee buren zagen het jongetje lopen, maar ze maakten zich geen zorgen. Dat is de laatste keer dat het jongetje opgemerkt werd. Zijn oma belde om 18 uur in paniek de gendarmerie op. Maar ook zij vonden geen spoor van de jongen.

Het dorpje Le Haut-Vernet, gezien op satellietbeeld. — © Google Earth

Alle huizen, kelders, diepvrieskisten en autokoffers in het dorp zijn doorzocht. Tijdens de eerste 48 uur werd het gebied in een straal van vijf kilometer rond het gehucht uitgekamd. In de daaropvolgende 48 uur werd er gerichter op specifieke plaatsen gezocht. Meer dan 800 mensen zochten mee. In totaal werd 97 hectare gebied doorzocht. Zonder resultaat.

“Geen ramptoeristen”

Nu de laatste speurders vertrokken zijn, heeft burgemeester François Balique besloten dat de rust mag terugkeren in het dorp. “Ik heb besloten dat de weg naar Le Haut Vernet wordt afgesloten”, vertelde de burgemeester vrijdagochtend aan de Franse pers.

“Wie er niet woont, mag er tot en met zondagavond niet meer komen. Dit dient om de bewoners, en de familie van Émile te beschermen. Ik wil de druk van de media doen afnemen, en vermijden dat er ramptoeristen opdagen.”

De toegangsweg tot het dorp wordt afgesloten. — © PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAXPPP

“Niet weggelopen”

Dat de bossen niet meer doorzocht worden, betekent niet dat er niet meer gezocht wordt naar de vermiste jongen. Maar die speurtocht zal nu vanachter de politieburelen gebeuren, aldus Balique. De onderzoekers gaan de elementen analyseren, die ze op zes dagen tijd verzameld hebben. Zo bekijken de speurders welke gsm-toestellen op het moment van de verdwijning in de buurt waren.

“Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Die vraag obsedeert iedereen hier in het dorp”, zegt Balique, al sinds 1977 burgemeester van het dorp. “We weten nu dat het jongetje niet zomaar weggelopen is”, aldus de burgemeester in een interview met Le Dauphiné Liberé. “Rationeel gezien moeten we nu aanvaarden dat hij niet is weggelopen.”

Hulp van een derde

Volgens de Franse procureur Rémy Avon blijven alle pistes openstaan. De onderzoekers houden nog rekening met een ongeval. De jongen kan slachtoffer geworden zijn van een aanrijding en vervolgens meegenomen. Hij kan aangevallen zijn door een dier. Er kan iets gebeurd zijn binnen de familie. Of hij kwam een kidnapper tegen. Een Franse onderzoeker vertelde op televisie dat het volgens hem erg onwaarschijnlijk is dat Émile het gebied zonder hulp van een derde heeft kunnen verlaten.

“Niet weten wat er gebeurd is, dat is het ergste”, aldus de burgervader tegen Le Figaro. “Onze enige hoop vandaag de dag, is dat Émile ontvoerd is. En dat hij levend ergens wordt vastgehouden.”

