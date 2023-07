Separatisten in Nagorno-Karabach vragen Rusland om corridor naar Armenië te openen

Een verantwoordelijke van de separatisten in Nagorno-Karabach heeft Rusland donderdag opgeroepen om opnieuw verkeer toe te laten op de Lachin-corridor, de enige weg die de separatistische regio verbindt met de meerderheid in Armenië.

“Ik doe een oproep aan de Russische Federatie om het vrij verkeer van personen en goederen te garanderen op deze corridor”, aldus Gurgen Nersisyan, minister in de niet-erkende staat. Nersisyan zei dat “de situatie verschrikkelijk is en binnen enkele dagen onomkeerbare gevolgen zal hebben”.

Moskou werpt zich op als bemiddelaar in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Nagorno-Karabach is een regio in dat laatste land waar voornamelijk etnische Armeniërs leven.