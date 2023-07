IS-ronselaar krijgt levenslang in VS

Een rechtbank in New York heeft een ronselaar van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) tot een levenslange celstraf veroordeeld. Het gaat om een Kosovaar die legaal in de Verenigde Staten verbleef.

Volgens de Amerikaanse justitie rekruteerde de jihadist Mirsad Kandic duizenden geradicaliseerden uit westerse landen om te gaan strijden voor IS in Syrië en Irak. Zo zou hij ook de reis van de achttienjarige Australiër Jake Bilardi hebben geregeld, die in maart 2015 een zelfmoordaanslag met dertig doden pleegde op een Iraakse legereenheid.

Kandic woonde in New York voor hij in 2013 zelf naar Syrië vertrok. Hij ronselde niet alleen voor IS, maar beheerde ook meer dan 120 propagandaprofielen op Twitter.

Vanaf 2017 leefde Kandic ondergedoken in Bosnië. Hij werd gearresteerd in Sarajevo en uitgeleverd aan de VS.