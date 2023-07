Vlaams Rampenfonds betaalde nog geen euro uit na watersnood van 2021

Ook in Limburg waren er overstromingen in 2021. — © Tom Palmaers

De watersnood van midden juli 2021 trof niet alleen Wallonië, maar deed ook in Vlaanderen rivieren uit hun oevers treden. Met name in meerdere Limburgse gemeenten was er materiële schade.

Onder meer bij sommige gedupeerden die niet verzekerd zijn, komt het Vlaams Rampenfonds tussen. Uit 74 Vlaamse gemeentes werden in totaal 377 dossiers ingediend. Daarvan werden er 59 afgewezen, meteen de enige afgewerkte aanvragen. De totale uit te keren som wordt geraamd op 11,2 miljoen euro.

Twee jaar later is daar nog geen euro van uitbetaald. Op het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA) klinkt het dat de verwerking van de aanvragen tijd kost. “We maken er werk van om dat bedrag na de zomer uit te betalen.”

De verzekeringen kwamen wel al met 2,4 miljard euro over de brug. “97 procent van de 74.000 ingediende dossiers zijn intussen afgerond. Vooral gebouwen waarvoor openbare aanbestedingen nodig zijn of waarvan de bestemming nog niet beslist is, staan nog open”, zegt Barbara Van Speybroeck van sectorfederatie Assuralia.