82-jarige man komt om het leven na val van zesde verdieping: “Niemand zag ongeval gebeuren”

Vrijdagavond is een 82-jarige man uit Blankenberge om het leven gekomen in de Franchommelaan. Het slachtoffer maakte een ongelukkige val vanop zijn terras op de zesde verdieping. “Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen”, zegt commissaris Jan Maertens.

Het tragisch ongeval vond vrijdagavond plaats rond 23.00 uur. Een buurtbewoner hoorde een doffe slag in de Franchommelaan, waarop die even ging kijken. Toen bleek dat een bewoner van een appartementsgebouw ter hoogte van het Leopoldpark een zware val had gemaakt. Op straat werd het levenloze lichaam van een man aangetroffen.

“Het slachtoffer was van zijn terras op de zesde verdieping gevallen”, vertelt Jan Maertens van de lokale politie in Blankenberge. Alle hulp kwam te laat: de man was op slag dood. De politie en hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar konden enkel zijn overlijden vaststellen.

Psychologische bijstand

De Franchommelaan werd daarom een tijdlang afgesloten tussen de Leopoldstraat tot de Leopold Konkelberge Kaai. De 82-jarige inwoner van Blankenberge woonde met zijn echtgenote in een appartement. De vrouw kreeg werd opgevangen en kreeg psychologische bijstand. Volgens de politie is er geen sprake van een wanhoopsdaad.

“We hebben ’s nachts de eerste onderzoeksdaden verricht”, zegt Maertens. “Niets wijst op een wanhoopsdaad. Hoe het ongeval dan wél is kunnen gebeuren, is niet meteen duidelijk. Daar is verder onderzoek voor nodig. Niemand heeft het de feiten echt zien gebeuren.” Mogelijk heeft de val een medische achtergrond, al is daar nu nog geen uitsluitsel over.