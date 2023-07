Kinderen die 40 dagen in jungle overleefden, hebben ziekenhuis verlaten: “Ze stellen het goed”

© via REUTERS

De vier inheemse kinderen die na een vliegtuigcrash werden gered uit het Amazonewoud in Colombia, hebben donderdagavond na een maand het ziekenhuis mogen verlaten. Dat maakten de autoriteiten vrijdag bekend.

“Ze zijn aangekomen en ze stellen het erg goed”, zei de directrice van het Colombiaans instituut voor Gezinswelzijn (ICBF), Astrid Caceres. De organisatie heeft tijdelijk de voogdij over de kinderen.

De kinderen van 13, 9, 5 en 1 jaar overleefden veertig dagen in de jungle, nadat het vliegtuigje waarin ze zaten, was neergestort. Na hun redding werden ze opgenomen in het militair hospitaal van Bogota.

Volgens Cacares houden de kinderen geen fysieke gevolgen over aan de crash en de ondervoeding. Ze zullen verblijven in een opvangtehuis van het ICBF tot een onderzoek naar de familiale omgeving is afgerond.

Bij de vliegtuigcrash begin mei kwamen drie mensen om het leven. Het gaat om de piloot van het toestel en twee volwassenen, onder wie de moeder van de kinderen.

