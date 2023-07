Edwin van der Sar vanuit Kroatië overgebracht naar Nederlands ziekenhuis, situatie onveranderd: stabiel, buiten levensgevaar en goed aanspreekbaar

© DeFodi Images via Getty Images

Oud-doelman en voormalig international Edwin van der Sar, die werd getroffen door een hersenbloeding, is vrijdagavond vanuit Kroatië gerepatrieerd en ligt inmiddels op de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis in Nederland. Zijn situatie is ongewijzigd: stabiel, buiten levensgevaar en goed aanspreekbaar. Dat laat Ajax zaterdag weten op de clubwebsite.