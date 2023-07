Zomerfeestje van jonge boeren loopt tragisch af in Henegouwen: motorrijders slaan man dood voor ogen van feestvierders

Een zomerfeestje in het Henegouwse Péronnes-lez-Antoing heeft een fatale afloop gekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag daagden plots enkele motorrijders op en sloegen vervolgens een feestvierder dood. Alles wijst op een afrekening.

Kort voor 1 uur zat de tent op de site van Saint-Druon, waar een feestje van een vereniging voor jonge boeren aan de gang was, nog goed vol met een duizendtal feestvierders. Op dat moment arriveerden echter enkele motorrijders met een duidelijk doelwit op het terrein. Ze renden meteen naar een man die aan de uitgang van de tent stond en sloegen hem - onder het toezicht van de vele feestvierders - dood. “Eerst werd gemeld dat de motorrijders daarvoor een hamer gebruikten, maar dat klopt niet”, aldus procureur des konings Vincent Macq. “Aan het einde van de middag zal autopsie van het lichaam worden uitgevoerd.”

Meteen erna sloegen de motorrijders op de vlucht, waarbij ze ook nog een vrouw aanreden. Haar leven is echter niet in gevaar, aldus Macq.

De feiten veroorzaakten een golf van paniek in de feesttent. De aanwezigen werden eerst meer dan een uur opgesloten om vervolgens door de politie van het terrein te worden geëscorteerd. “Een man werd voor onze ogen doodgeslagen”, zo schreef een getuige op social media. “Neen, we bevinden ons niet in een griezelige wijk in Brooklyn, maar in de feesttent van Péronnes.”

Afrekening

Volgens de eerste elementen van het onderzoek zou het gaan om een ​​afrekening tussen twee groepen vijandige motorrijders: de Hells Angels en de Bandidos.

Een onderzoeksrechter kwam ’s nachts al ter plaatse, samen met een team van het laboratorium van de federale gerechtelijke politie van Doornik-Bergen. In de loop van zaterdagnamiddag wordt een update van de onderzoeksrechter verwacht. “De omstandigheden van deze aanslag blijven voorlopig uiterst vaag”, zegt ook Vincent Macq, procureur des konings van Bergen-Doornik. “Er zijn veel getuigen, maar niemand spreekt.”