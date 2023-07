Autoriteiten waarschuwen: bedriegers proberen graantje mee te pikken van verdwijning Émile (2,5)

Er zijn de afgelopen dagen online meerdere crowdfundingsacties opgezet die zogezegd bedoeld zijn ter ondersteuning van de familie van de kleine Émile, maar die in feite niets te maken hebben met het vermiste jongetje. Het gaat om oplichters die hun graantje proberen mee te pikken van de verdwijningszaak, zo verklaarde Rémy Avon, procureur van Digne-les-Bains, vrijdag. Hij overweegt nu een onderzoek naar fraude te openen.

De pogingen tot oplichting kwamen hem ter ore na een bezoekje aan de ouders van Émile in Le Haut Vernet, een klein gehucht in Zuid-Frankrijk met amper 25 inwoners waar het kleine jongetje vorige week verdween. Sindsdien wordt er met man en macht naar hem gezocht, maar voorlopig blijven die zoekacties zonder resultaat.

Émile ontsnapte zaterdag kort na 17 uur aan het zicht van zijn moeder en grootouders. Hoewel hij even later nog gespot werd door twee buren - in een steegje wat verderop - is er sindsdien geen spoor meer van het blonde jongetje. Hoewel er eerst gedacht werd dat de peuter weggelopen was, wordt er nu steeds meer rekening gehouden met mogelijk kwaad opzet.