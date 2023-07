Pascal Smet (Vooruit) over ontslag na heisa rond Iraanse visa: “Conner zei: ge moet blijven”

Hoewel hij er nu nog altijd van overtuigd is dat hij “niets verkeerd heeft gedaan”, nam Pascal Smet in de nasleep van de Iraanse visa-affaire en de Brussels Urban Summit vorige maand toch ontslag als Brussels staatssecretaris. Hij deed dat kort nadat bekendgeraakt was dat Brussel de hotelrekening had betaald van de omstreden burgemeester van de Iraanse hoofdstad Teheran.

“Veel mensen wilden dat ik bleef”, zo getuigt Smet nu in een interview met De standaard. “Maar door die mail over de hotelkosten, die mijn medewerkers over het hoofd gezien hadden, wist ik dat dat niet meer kon. In de politiek kun je je integriteit maar één keer verliezen. Als je die kwijt bent, is alles weg. Dat wilde ik echt niet. Niemand heeft mij gedwongen of geduwd, ik heb zelf beslist.”

Ook zijn partijvoorzitter Conner Rousseau zou Smet nog hebben proberen te overtuigen om te blijven. “Ik heb hem gebeld en hij zei: ik vraag u om niet te gaan, ge moet blijven. Maar ik heb toen geantwoord dat mijn beslissing al genomen was en hij respecteerde die. Punt. Het maakte de zaken helderder. Ik heb een moreel kompas en dat is zowel in het leven als in de politiek heel belangrijk.”