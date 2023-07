Duizendtal vluchten geschrapt in Italië door staking, ook impact voor Brussels Airport

In heel Italië zijn volgens consumentenorganisatie Codacons meer dan 250.000 reizigers van zowat duizend vluchten getroffen door de actie van de werknemers van de check-inbalies en bagageafhandelaars, die plaatsvindt van 10 tot 18 uur. In de Romeinse luchthaven Fiumicino-Leonardo Da Vinci is er bijvoorbeeld sprake van zowat 200 geschrapte vluchten.

Vooral bij Malta Air, een maatschappij die vluchten uitvoert voor Ryanair en die niet te verwarren is met Air Malta, Ita Airways, het voormalige Alitalia, en Vueling is de hinder groot. Bij deze maatschappijen nemen ook de piloten deel aan de actie.

Brussels Airport

Ook meerdere vluchten van en naar Brussels Airport zijn getroffen. Het gaat om bestemmingen als Firenze, Venetië, Napels, Milaan, Catania en Rome, zo leert de website van Brussels Airport. Het gaat vooral om vluchten van Brussels Airlines, maar ook van Ita Airways. De luchthavens roepen de passagiers op om op voorhand te controleren of hun vlucht zal doorgaan.

Niet alleen de luchtvaart, maar heel de transportsector in Italië heeft te maken met vakbondsacties. Donderdag leidden stakingen bij zowel staatsspoorwegmaatschappij Trenitalia als de commerciële speler Italo tot annuleringen en vertragingen op verscheidene lijnen.