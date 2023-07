“Hij stuurde me een foto van mezelf op de operatietafel, bewusteloos en naakt”: slachtoffer getuigt over seksueel misbruik door bekende plastische chirurg

Eens was hij de ‘golden boy’, de man die supermodellen nog mooier maakte. Nu meerdere vrouwen hem beschuldigen van seksueel misbruik, is een bekende plastische chirurg helemaal van zijn voetstuk gevallen. “Hij is een monster.”

Hazel (een fictieve naam) was nog wat versuft na haar operatie toen ze plots een foto ontving. Een expliciet beeld van haar naakte lichaam - van haar nek tot haar navel. Haar borsten waren te zien, nog bedekt met bloed en markeerstift. Zij was bewusteloos.

“In je buik gekeken”

De foto was haar opgestuurd door Olivier Branford, de plastische chirurg die haar minder dan 24 uur eerder nog had geopereerd. Hij had er ook nog een berichtje bijgeschreven: “Je bent overal perfect. Ik heb in je buik gekeken toen je sliep. Ik wil zo graag je buik kussen. Ik ben niet zo vrij geweest om nog wat lager te kijken, hoewel ik dat wel wilde.”

Drie jaar later moet Hazel nog altijd tegen de tranen vechten als ze er voor het eerst publiekelijk over vertelt. “Tot vandaag weet ik niet wat er met me is gebeurd toen ik onder verdoving was.”

Het was onder meer door de getuigenis van Hazel (en minstens één ander slachtoffer) dat de 50-jarige Branford vorige maand geschorst werd door zijn werkgever: de prestigieuze Cadogan Clinic in West-Londen. “Mensen weten niet wat voor een monster hij is. Hij gaf me het gevoel dat ik geschonden was. Hoe is dit kunnen gebeuren? Het is gewoonweg ziek.”

“Visionair”

Nu is hij dus in ongenade gevallen, maar lange tijd gold de in Frankrijk geboren en in Cambridge opgeleide Branford als de ‘golden boy’ van het boetiekziekenhuis. Hij werd opgevoerd in tijdschriften en in beautyblogs, het tijdschrift Tatler omschreef hem zelfs als “een fris gezicht, bescheiden en zachtaardig. Een visionair”. Op een andere website werd hij dan weer geprezen als “de man die supermodellen nog mooier maakt”. Op een gegeven moment had de man zelfs meer dan 100.000 volgers op social media. “Ik kruip graag in het hoofd van mijn patiënten”, zo vertelde hij in het interview met Tatler. “Zo weet ik tijdens de procedure precies wat ze tegen me zouden zeggen als ze konden toekijken.”

Toen Hazel in februari 2020 te horen kreeg dat hij haar operatie zou uitvoeren, voelde ze zich dan ook gevleid. Maar dat gevoel was snel verdwenen. “Na de foto probeerde hij me eerst nog wat gerust te stellen, maar al snel vroeg hij om meer foto’s van mijn borsten”, zegt ze. “Hij zei tegen me: ik behandel veel modellen, maar jij hebt een elegantie en schoonheid waardoor je er echt bovenuit steekt. Ik ben zo blij dat ik je borsten heb gegeven die passen bij je mooie lichaam. Ik ben zo opgewonden om nog meer foto’s te zien.”

Toen hij haar diezelfde dag nog uitnodigde voor een “routinecontrole” had hij seks met haar. “Het was ruig en pijnlijk”, herinnert Hazel zich. “Een enorm misbruik van macht. Ik was op dat moment nog onder invloed van een pak medicijnen.”

“Gratis botox”

Om haar stilzwijgen af te kopen, bood Branford haar na afloop nog “gratis botox en fillers” aan. “Het was zo raar. Ik bleef denken: wat is er in godsnaam net gebeurd? Ik voelde meteen dat dit niet de eerste keer was dat hij dit deed.”

Intussen is uit een onderzoek gebleken dat Hazel niet het enige slachtoffer was en dat Branford “meermaals” zijn professionele positie had misbruikt om seksuele relaties aan te gaan. Met minstens drie patiënten.

Intussen prijkt hij niet langer op de website van de Cadogan Clinic en werden zijn accounts op social media verwijderd. Volgens het bevoegde onderzoeksorgaan, de Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), moet de man definitief uit het medische register worden geschrapt. Zijn advocaten stellen dan weer dat hij “ziek” was in die periode en dat hij de voorbije drie jaar aan zijn herstel gewerkt heeft.