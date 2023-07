Dankzij pareltje van Shion Homma: Club Brugge verlaat oefenstage met goed gevoel na verdiende zege tegen Go Ahead Eagles

Club Brugge sloot de oefenstage in Sint-Michielsgestel af met een verdiende zege tegen Go Ahead Eagles (2-1). Deila liet zaterdag twee verschillende elftallen opdraven, inclusief internationals en nieuwkomer Vetlesen. Club kwam achter, maar won toch na goals van Onyedika en Homma.

Tijdens oefenpot vier kon Deila eindelijk over - zo goed als - zijn ganse kern beschikken. Enkel Nielsen, Boyata en Meijer waren nog niet fit. Wél aan de aftrap: Skov Olsen, Hendry, Buchanan, De Cuyper, Nusa en nieuwkomer Vetlesen. Deze keer begon Club in een zuivere 4-3-3.

Club Brugge monopoliseerde de bal voor de rust, maar kansen creëren bleek moeilijk. De eerste was zelfs voor Go Ahead Eagles, vorig seizoen elfde in de Eredivisie. Buchanan moest een stiftbal van de lijn vegen. Aan de overkant poogde Skov Olsen een eerste keer rond het kwartier, maar de thuisdoelman zat er met een handje tussen. De grootste Brugse kans voor de rust was eentje voor De Cuyper. Vetlesen had de bal mooi voor doel getild, maar de kopbal van de linksachter werd onderweg nog afgewend.

© BELGA

Beter na de rust

Tegen de gang van het spel in kwam blauw-zwart op achterstand. Mechele werd te makkelijk afgetroefd en zag hoe zijn tegenstander de scorende Edvardsen kon bedienen, al kreeg die laatste ook teveel ruimte. Nog voor de rust trapte Skov Olsen nog op de doelman, maar een gelijkmaker zat er niet in.

Deila wisselde de ganse ploeg voor de tweede helft, met onder ander de eerste minuten van de voorbereiding voor Spileers. Die kreeg ook meteen de eerste grote kans na de rust: op een corner zag hij zijn volley gekeerd door de doelman. Club bleef het meest gevaarlijk op stilstaande fases. Vermant schampte een corner, maar de bal waaide tegen de buitenkant van de paal. Maar dan toch: het was Onyedika die na een afvallende bal de gelijkmaker tegen de netten knalde vanop de rand van de zestien.

Vermant net niet

Na de rust werd er duidelijk meer gecreëerd. De beste kansen op de winnende treffer waren voor Club. Vermant vergat het oog in oog met de doelman af te maken. Aan de overkant moest Shinton ook nog een knal van onder de lat tikken. Yaremchuk leek in de slotfase de 2-1 binnen te knikken, maar de Oekraïener stond volgens de lijnrechter buitenspel. De eer was uiteindelijk weggelegd voor de ingevallen Homma: de kleine Japanner mikte de winning goal met een venijnig schot in de verste hoek.

Zo sluit Club Brugge de stage in Nederland af met een uitstekend gevoel. Op 22 juli speelt het de Brugse Metten tegen AZ, de generale repetitie voor de wedstrijd tegen Aarhus op 27 juli.

Club Brugge: Mignolet (46’ Shinton), Buchanan (46’ Odoi), Hendry (46’ Spileers), Mechele (46’ Ordonez), De Cuyper (46’ Sabbe), Rits (46’ Onyedika), Vetlesen (46’ Sandra), Vanaken (46’ Sowah), Nusa (46’ Skoras (70’ Homma)), Skov Olsen (46’ Vermant), Thiago (46’ Yaremchuk)

Doelpunten: 20’ Edvardsen 1-0, 69’ Onyedika 1-1, 84’ Homma 2-1